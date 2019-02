Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca Guvernul nu are de gand sa renunte la OUG 7.



"In primul rand, am vrut aceasta intalnire pentru a asculta nemultumirile si argumentele. Am facut aceasta intalnire astazi, voiam vineri, dar am fost plecata din tara. Astazi, sper ca cei care au nemultumiri, care au iesit in spatiul public si au exprimat aceste nemultumiri sa vina la Palatul Victoria, sa vedem care sunt problemele pe care nu le agreeaza, cum le justifica si pe urma vom lua o decizie.

Ceea ce vreau sa subliniez este ca nu vom renunta la OUG. Am vazut iesiri in spatiul public care au solicitat sa renuntam la aceasta OUG in totalitate. Am spus intotdeauna ca dam dovada de flexibilitate, dar asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam si la lucrurile bune din dorinta unora de a face acest lucru.

Mai vreau sa spun un lucru: poate unele lucruri nemultumesc. Argumentate, ele pot fi schimbate. Dialogul este foarte important. Stiu ca o sa ma intrebati de ce acest dialog si nu inainte. Eu cred ca dialogul trebuie purtat inainte de ministrul de resort. Prim-ministrul poarta acest dialog cand in spatiul public apar nemultumiri si este nevoie de interventia prim-ministrului.

Eu am inteles ca domnul ministru a avut discutii. Vom vedea in ce au constat aceste discutii la aceasta reuniune.

Mai mult de atat, spunem ca justitia trebuie sa fie puternica in Romania. Sunt de acord cu acest aspect. Trebuie sa fie independenta si puternica. Dar in acelasi timp, fiecare cetatean al Romaniei trebuie sa respecte legea si sa se incadreze in masurile care tin de justitie. De aceea, am vazut in spatiul public anumite manifestari care nu se incadreaza in lege. Solicit organelor abilitate ca acolo unde nu s-au incadrat anumite actiuni in lege sa ia masurile respective, pentru ca in fata legii suntem egali de la presedintele Romaniei, primul ministru pana la ultimul cetatean din aceasta tara", a spus Dancila, citata de stirileprotv.ro.

Intrebata care sunt lucrurile bune din OUG 7, raspunsul sefei Executivului a fost: "Am sa discut despre acest lucru dupa ce am o discutie cu magistratii. Vreau sa vad reprezentantii magistratilor din Romania ce considera bun, ce considera rau. Nu vreau sa vorbesc si sa fac aprecieri legat de acest lucru decat dupa ce am sa am aceasta discutie. Discutia de astazi cu magistratii este ca urmare a nemultumirilor din spatiul public. Langa mine va fi si ministrul Justitiei. Vom vedea care sunt punctele care a creat aceasta nemultumire".