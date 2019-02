Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa consider ca ordonanta de urgenta prin care au fost modificate legile justitiei este o masura justa.



Deputatul PSD a declarat la RFI Romania ca "aceste proteste sunt niste manifestari ilegale, cu incalcarea legii, inca o agresiune impotriva legalitatii in aceasta tara".

"In ceea ce priveste Ordonanta, mie mi se pare, din punctul meu de vedere, o masura justa, care se inscrie in efortul de a corecta o institutie care a deviat de la scopurile ei, justitia din Romania din ultimii ani, care din nefericire a devenit o justitie selectiva, non-democratica si fara indoiala ca beneficiarii, unii interni, altii mai ales externi a acestei deviatii a justitiei se opun cu ferocitate intereselor lor. Deci este o lupta politica in care se folosesc mijloace ilegale si din nefericire, organele statului nu aplica legea, asta mi se pare regretabil", a spus Bacalbasa, potrivit Adevarul.ro.