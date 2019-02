Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica seara ca se vor folosi toate mijloacele pentru a contesta ordonanta 7/2019.



"E important ca toate partile din societate sa simta ca au un rol in acest moment si ca fiecare poate sa faca ceva. Noi saptamana viitoare vom folosi toate mijloacele legale pe care le avem sa contestam la curtile de apel din toate orasele din tara aceasta ordonanta de urgenta, sa facem presiune, (...) curtile de apel sa poata sa faca sesizare la Curtea Constitutionala si sa blocam aceasta ordonanta. Important e sa folosim in acest moment toate mijloace legale si democratice pe care le avem ca sa blocam ceea ce aceasta majoritate politica face si anume sa duca Romania, incet - incet, in exteriorul Uniunii Europene si sa o izoleze de lumea democratica si de lumea dezvoltata.

Am venit alaturi de ceilalti romani ca sa dam semnalul foarte clar ca justitia nu poate sa fie subordonata politic nu doar pentru ca justitia trebuie sa-si faca treaba intr-un stat democratic, dar si pentru ca nu poate sa functioneze economia cu o justitie subordonata politic. Asta-i ceea ce se intampla acum. (...) Eu cred ca toate partidele politice democratice ar trebui sa fie in strada", a declarat Dacian Ciolos, potrivit Hotnews.ro.