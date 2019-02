Laura Codruta Kovesi va fi audiata marti, 26 februarie, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru functia de procuror-sef european.



Presedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a transmis membrilor forului detalii despre audierea candidatilor la sefia Parchetului European. Astfel, fiecare candidat va fi audiat 75 de minute, iar doua tremi din timpul alocat va fi pentru intrebari si raspunsuri, informeaza Mediafax.

Mesajul transmis de Claude Moraes, pe e-mail, membrilor Comisiei LIBE contine si scrisoarea presedintelui Parlamentului European Antonio Tajani in care anunta ca Laura Codruta Kovesi se afla pe lista scurta a celor trei procurori care candideaza pentru functia de procuror sef european. In scrisoarea din 4 februarie a lui Tajani, Kovesi figura peprimul loc in ordinea preferintelor pentru sefia Parchetului European, urmata de Jean-Francois Bohnert (Franta) si Andres Ritter (Germania).

Audierea fiecarui candidat va dura 75 de minute, incepand cu declaratia candidatului urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri a membrilor LIBE (doua treimi din timpul alocat) si a membrilor CONT (o treime din timpul alocat).

Grupurile politice pot distribui timpul alocat in aceste doua intervale de timp (fiecare intrebare si raspuns va dura 3 minute: un minut pentru intrebare si doua minute pentru raspuns).

Dupa audiere, coordonatorii LIBE vor avea o sedinta pe 27 februarie pentru deliberarile cu privire la candidati. Dupa negocieri, un singur candidat va fi propus votului plenului Parlamentului European, care va lua decizia prin majoritate absoluta.