Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara, fiind prezent la manifestatia de protest din Piata Victoriei, ca OUG 7/2019 "ataca" justitia, el adaugand ca protestele ar putea determina retragerea ei, cum s-a intamplat cu OUG 13 din 2017.

"In acest moment Romania este agresata masiv prin ordonanta 7. Ordonanta 7 ataca in mod dramatic justitia din Romania si societatea si tara trebuie sa reziste. Miile acestea de oameni din piata sunt aici pentru a transmite acest mesaj. Si alianta USR - PLUS este in prima linie in aceasta lupta a societatii romanesti pentru normalitate si supravietuire. Suntem aici, alaturi de cetateni, cu cetatenii, pentru ca alianta USR - PLUS a devenit in momentul acesta speranta de normalitate si speranta de o Romanie europeana. Trebuie sa rezistam ca tara si vom rezista. Mile de oameni confirma acest lucru. (...) Exact acum doi ani, Guvernul Grindeanu, dupa ce a dat ordonanta 13, atunci, 'noaptea ca hotii', a inteles grozavia gestului si in urma protestelor societatii a retras-o. Suntem la doi ani mai tarziu, filmul pare ca se repeta, situatia se repeta, doamna Dancila acuma, brusc, s-a gandit ca poate niste consultari ar putea sa mai lamureasca daca a fost bine sau nu ca a semnat pe acea fituica facuta de domnul Toader si am incredere ca acest protest si actiunile din zilele urmatoare vor duce la un rezultat similar sau e necesar sa duca la un rezultat similar, respectiv aceasta ordonanta sa fie retrasa pentru ca magistratii stiu foarte bine ce inseamna aceasta ordonanta, magistratii stiu foarte bine ca vor fi subordonati unor ordine de la partid, de la PSD si de aceea este si protestul lor din aceste zile si de aceea este foarte bine ca au iesit sa protesteze", a spus Dan Barna, potrivit Agerpres.

Mii de persoane au participat la protestele desfasurate duminica seara in marile orase din tara fata de OUG de modificare a legilor justitiei si de solidarizare cu actiunile de protest ale magistratilor.

In Piata Victoriei din Bucuresti au participat la protest si liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos.