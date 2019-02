Senatorul PMP Traian Basescu a criticat prezenta la Congresul UDMR a prim-vicepresedintelui PNL, Raluca Turcan, si a liderului USR Dan Barna si a afirmat ca acestia nu au atras atentia asupra unor "derapaje inacceptabile".

"Opozitia la Congresul UDMR!

Sambata, la Cluj, s-a desfasurat Congresul UDMR. Invitati si prezenti au fost reprezentanti PSD, ALDE, PNL si USR. De buna seama, este de inteles prezenta PSD si ALDE, pentru ca UDMR este un pilon de sprijin esential in indeplinirea politicilor si blestematiilor de guvernare ale PSD si ALDE.

Intrebarea este ce cautau la acest Congres repezentantii PNL si USR care declara ca sunt impotriva politicilor PSD-ALDE-UDMR?

Mai mult, nici Raluca Turcan si nici Dan Barna nu au avut reactii la declaratiile neconstitutionale, autonomiste sau la declaratiile de utilizare a imnului si a steagului Ungariei in Tinutul Secuiesc si multe alte abordari jignitoare la adresa Romaniei, facute de liderii UDMR.



Zambetele afisate de Raluca Turcan si Dan Barna la congresul UDMR sunt doar un ranjet de neputinta si slugarnicie fata de o formatiune politica ce s-a transformat in ultima vreme in trambita a revizionismului propagat de Budapesta.



Tupeul liderilor UDMR de a jigni constant Romania in ultima vreme nu ma surprinde, dar lasitatea unor lideri politici romani ce se pretind a fi opozanti ai aliantei PSD-ALDE-UDMR este jalnica. Nici Raluca Turcan si nici Dan Barna nu au avut curaj sa le atraga atentia in plin congres asupra derapajelor inacceptabile ale UDMR", a scris Traian Basescu pe Facebook.