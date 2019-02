Premierul Viorica Dancila ii invita luni, la ora 15.30, pe reprezentantii asociatiilor de magistrati si ai CSM pentru a discuta despre modificarea legilor justitiei.

"Avand in vedere opiniile exprimate in spatiul public de diferite asociatii profesionale din mediul juridic, premierul Viorica Dancila invita luni, 25 februarie 2019, ora 15.30 la Palatul Victoria cate un reprezentant al asociatiilor de magistrati, precum si reprezentanti ai CSM, pentru discutii pe marginea legislatiei in domeniul justitiei.

Totodata, premierul Viorica Dancila asigura asociatiile de magistrati ca exista intreaga disponibilitate a Guvernului pentru a sprijini toate institutiile din sistemul judiciar in infaptuirea unui act de justitie corect, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor", se arata intr-un comunicat al Guvernului.