Deputatul Calalin Radulescu a sugerat, sambata, ca Frans Timmermans nu stie cum se face justitia la noi si ca poate la ei e altfel.

Ceea ce eu ma astept sa faca dl. Timmermans - si ma astept demult, si eu, si colegii mei - este ca - uite, poate ca asta e un inceput - sa stea de vorba cu noi, sa stea la masa poate cu presedintele Liviu Dragnea si cu ceilalti membri ai Partidului Socialist, adica Partidul Social-Democrat, si poate ca o sa inteleaga ca exact asta dorim si noi, dorim sa se respecte statul de drept, dorim ca judecatorii sa iasa de sub controlul politic, asa cum au fost ei pana acum, si controlul SRI, dorim ca judecatorii sa nu se mai intalneasca cu procurorii sa primeasca biletele de condamnare. Exact ce vrea domnul Timmermans vrem exact si noi", a spus Catalin Radulescu la Digi24, citat de Adevarul.ro.