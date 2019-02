Fostul premier, Mihai Tudose, a criticat adoptarea de catre UDMR a drapelului si a imnului Ungariei drept simboluri ale comunitatii maghiare din Romania



"Si a fost Congresul UDMR.... Si au stabilit ca le trebuie imn si ca imnul Ungariei e bun. Si ca nici cu drapelul nu prea e bine. Si ca drapelul Ungariei ar fi satisfacator. Pana aici nimic nou, si in fond, fiecare e liber sa cante sub dus, acasa, ce vrea el. Si sa aiba pe peretii dormitorului ce culori vrea. Dar in afara locuintei, tara aceasta unde traiesc ei, etnicii maghiari, este Romania!! Imnul este al Romaniei. Drapelul este al Romaniei. Atat. Pentru restul "ideilor" privind Drapelul si Imnul avem legi care trebuie respectate. Si aplicate.

Dar au lansat la acelasi Congres si un nou concept, acela de "transilvanism pragmatic", cu o Transilvanie din ce in ce mai "libera". Aici nu mai e despre ce canta la dus. Este despre Romania! Despre Romania noastra.

Fiindca au vorbit de pragmatism... Valoarea de intrebuintare a UDMR este data de ponderea in parlament. Aceasta este mare daca romanii nu vin la vot.

Hai sa-i "ascultam" si sa fim pragmatici! Sa fim Pro Romania si sa iesim la vot!", a scris Mihai Tudose pe Facebook.