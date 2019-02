Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, solicita PSD retragerea propunerii lui Mircea Draghici pentru functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP).

"Dragnea si PSD au majorat, in ultimii 2 ani, de aproape 20 ori bugetul AEP. Aproape jumatate din acesti bani merg la PSD prin finantarea partidelor politice. Exact ca in urma cu 30 de ani, exista pericolul sa nu mai putem avea incredere in rezultatul alegerilor pentru ca Liviu Dragnea isi pune un apropiat suspectat de coruptie sa le gestioneze si controleze! Acest lucru va conduce cu siguranta la o serie de abuzuri in perioada electorala si postelectorala.

De aici pana la falsificarea rezultatelor alegerilor este doar un pas foarte mic. Din cauza motivelor invocate PNL solicita retragerea lui Mircea Draghici si considera oportuna propunerea unui candidat comun al opozitiei parlamentare pentru conducerea AEP. Profesionist, corect, bun cunoscator al legislatiei si institutiei. Aceasta persoana trebuie sa asigure: cheltuirea banilor publici in mod transparent si legal; accesul tuturor competitorilor politici la informatii si la spatii de comunicare; egalitate de tratament pentru toate partidele politice; lege aplicata corect tuturor partidelor politice",a declarat Turcan, potrivit News.ro.