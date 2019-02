Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune despre Liviu Dragnea ca "e nevoie de mult tupeu ca, dupa ce ti-ai pus slugile din tara sa-l dea in judecata, sa te duci in fata socialistilor europeni condusi de acelasi Frans Timmermans si sa vorbesti despre valori comune".

"A te pretinde socialist, asa cum a facut-o Liviu Dragnea la Madrid, nu e suficient pentru a castiga increderea si respectul socialistilor europeni. Dimpotriva, in locul „impacarii” cu Frans Timmermans de care vorbeste domnul Dragnea la televiziunile de partid, am putut auzi cu totii admonestarile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene si huiduielile celor din sala. Jalnica prestatie politica din Romania s-a vazut si la Madrid, unde domnul Dragnea a dovedit dispret maxim fata de participanti, incapabil fiind sa vorbeasca trei minute intr-o limba de circulatie internationala.

E nevoie de mult tupeu, cum numai la PSD gasim, ca dupa ce ti-ai pus slugile din tara sa-l dea in judecata pe Frans Timmermans, sa te duci in fata socialistilor europeni condusi de acelasi Frans Timmermans si sa vorbesti despre valori comune. Nu exista nimic european in comportamentul politic al PSD, acest partid nu are nimic european in el. Oamenii politici europeni nu pot fi prostiti cu discursuri duble si cu atacuri pe la spate din partea unor presupusi aliati.



In Parlamentul European, trebuie sa ajunga alt fel de oameni, oameni cultivati si respectuosi, cunoscatori ai Europei, vorbitori de limbi straine si care cred in valorile libertatii, unitatii si solidaritatii europene. Vremea analfabetilor si a profitorilor a trecut", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.