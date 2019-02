Presedintele filialei judetene a PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, i-a acuzat sambata, intr-o conferinta de presa, pe liderii PNL din judet de ipocrizie si populism, aratand ca sunt critici la adresa guvernului, dar in acelasi timp taie panglici la investitiile realizate din bugetul guvernului.

"Adversarii nostri politici, cei de la PNL, nu doar ca au intrat in campanie electorala mai devreme probabil decat ar fi trebuit, ci dau dovada de multa ipocrizie, populism ieftin si cred eu si incompetenta, pentru ca in permanenta cand vin in fata opiniei publice se prezinta ca niste lideri de partid care de altfel n-ar avea nicio responsabilitate in administratia publica judeteana si municipala. Vreau sa le aduc aminte ca in momentul in care si-au dorit si si-au asumat niste functii de conducere la nivelul judetului Satu Mare de vicepresedinti sau viceprimari, au de indata niste obligatii asumate prin fisa postului fata de satmareni. I-am vazut plangandu-se de bugetele mici, ca Guvernul Romaniei nu le acorda suficienti bani, dar in acelasi timp i-am vazut cu o placere extraordinara sa mearga sa taie panglici la proiectele de investitii finantate de Guvernul Romaniei", a declarat Aurelia Fedorca, potrivit Agerpres.

Ea a facut referire la presedintele PNL Satu Mare, Adrian Albu, viceprimar al municipiului Satu Mare, si Ioan Rus, vicepresedinte al Consiliului Judetean, care au criticat, intr-o conferinta de presa, noul buget adoptat de Parlament.

"Astazi ei gestioneaza la nivelul judetului Satu Mare proiecte de peste 170 de milioane de euro, o parte finalizata, o parte in curs de finalizare, doar prin PNDL I, doar in drumuri de peste 80 de milioane de euro, iar prin PNDL II, deruleaza peste 120 de proiecte in valoare de peste 136 de milioane de euro. Ei, in loc sa se ocupe cu investitiile in judetul Satu Mare si sa faca proiecte, uita de altfel cand se plang ca nu au bani ca anul trecut si-au umflat salariile cat nu le-a fost rusine sau au majorat taxele si impozitele locale in municipiul Satu Mare, iar in final, de toate insuccesele, daca nu pot sa deruleze o licitatie publica de vina este tot Guvernul Romaniei. Chiar nu intelegem nimic si ne intrebam totusi care este rolul si misiunea lor in judetul nostru", a spus Fedorca.

Potrivit acesteia, banii pentru primarii nu sunt alocati pe criterii politice, asa cum sustineau liderii PNL

", a precizat Fedorca.