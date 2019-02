Deputatul PSD Ioana Bran, membru in Comisia de buget si fost ministru al Tineretului si Sportului, a declarat sambata, la Satu Mare, ca prin atacarea bugetului la Curtea Constitutionala presedintele Klaus Iohannis "loveste in romani" si face orice pentru a-si asigura al doilea mandat.

"Tocmai pentru ca sunt membra a acestei comisii si sunt membra a Parlamentului pot sa va spun ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce prieste bugetul si prin acest demers facut de presedintele Romanei consider ca dumnealui loveste efectiv in romani, in comunitatile locale, in investitii, in copii, in educatie, in tot ceea ce inseamna Romania. Dumnealui face orice pentru a-si asigura un al doilea mandat la presedintie", a spus Ioana Bran, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Ea a declarat ca ministerul Transporturilor a primit cel mai mare buget din ultimii 20 de ani.

"Vorbim de un buget foarte echilibrat, construit pe realitatile anilor precedenti, un buget pe care guvernul PSD ALDE si l-a asumat pentru indeplinirea programului de guvernare. Este un buget care porneste de la un PIB-istoric, 1.000 de miliarde de lei. Pentru investitii sunt alocati 49,65 miliarde lei, acest lucru inseamna 4,86% din PIB-ul Romaniei, cu 45% mai mult decat anul trecut. Educatia are un buget record, cu 47% mai multi bani decat anul precedent, de la 21 la 38 miliarde lei. Salariile profesorilor cresc cu 20% iar doua milioane de copii vor primi voucherele pentru rechizite. Sanatatea a fost declarata prioritatea zero si acest domeniu are un buget record, cu 6,1 miliarde lei mai mult decat anul trecut", a subliniat Ioana Bran.