Problematica diasporei din Uniunea Europeana, cu accent asupra modalitatilor de reinsertie socio-profesionala in tarile de origine, a combaterii traficului de persoane si fenomenului sclaviei moderne, este tema unei dezbateri la nivel de experti din statele membre UE organizate la Craiova, in perioada 22-24 februarie, de catre Ministerul Romanilor de Pretutindeni (MRP), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Subsecretarul de stat in cadrul MRP Victor Ionescu a afirmat, sambata, in cadrul deschiderii oficiale a evenimentului, ca acesta reprezinta primul eveniment pe care Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni il organizeaza pe perioada detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, fiind pentru prima data cand in cadrul unei presedintii rotative se intalnesc la aceeasi masa a dezbaterilor, la nivel european, experti pe probleme legate de diaspora din numeroase state membre UE.

Initiativa MRP are caracter de pionierat

", a spus Victor Ionescu, potrivit Agerpres

Subsecretarul de stat in cadrul MRP a precizat ca in cadrul campaniei "Informare acasa! Siguranta in lume!", pe care ministerul a derulat-o anul trecut la nivel national, in toate judetele tarii si in municipiul Bucuresti, a fost identificata o provocare comuna: aceea de a-i convinge pe proprii cetateni sa vina in tara de origine, motiv pentru care reuniunea care se desfasoara la Craiova a fost gandita si in ideea de a identifica strategii privind diaspora si solutii pentru intoarcerea acasa si reinsertia socio-profesionala.

Principala atributie: a-i sprijini pe romanii de peste granite in demersurile lor de a pastra si promova identitatea culturala

", a mai spus Victor Ionescu.

La randul sau, primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a afirmat ca nu intamplator Craiova a fost desemnata gazda a acestui prim eveniment organizat de MRP pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, intrucat de anul trecut municipiul este partener intr-un proiect european al Primariei capitalei Italiei, care prevede masuri de reintoarcere acasa pentru cetateni romani de etnie roma.

Primaria Craiova a fost printre primele municipii din Romania care s-a implicat activ in scaderea somajului

", a spus Genoiu.

La reuniunea care se desfasoara la INCESA (Infrastructura de Cercetare in Stiinte Aplicate a Universitatii din Craiova) participa experti din Romania, Grecia, Franta, Marea Britanie, Lituania, Ungaria, Malta, Italia, Cipru, precum si reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate, Organizatiei Internationale pentru Migratie, precum si parlamentari si reprezentati ai autoritatilor locale si ai cultelor. In cadrul sesiunilor de lucru vor fi prezentate exemple de bune practici privind modalitatile prin care tarile europene pot lansa programe de reinsertie, de integrare si reintoarcere a cetatenilor in tarile de origine, cat si campanii pentru informarea corecta pe tema traficului de persoane.