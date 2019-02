Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat sambata, la Satu Mare, ca in cazul in care Curtea Constitutionala va avea observatii la legea bugetului, aceasta isi va relua parcursul in Parlament, ceea ce va duce la o intarziere de circa doua luni pana la intrarea in vigoare a legii.

"Nu exista elemente de neconstitutionalitate pe buget, Curtea Constitutionala nu prea se poate pronunta pe aspecte care tin de buget. In conditiile in care Curtea Constitutionala va veni cu anumite lucruri care ar trebui corectate, bineinteles ca acest buget va relua pasii. Va reintra in comisii, va reintra in Parlament, lucru care ne poate aduce inca doua luni de zile, o luna si jumatate, ca si termen", a declarat Les, intr-o conferinta de presa sustinuta la organizatia PSD Satu Mare, potrivit Agerpres.

El a aratat ca in fiecare an opozitia acuza ca bugetul este unul nerealist, dar de fiecare data indicatorii sunt atinsi.

"Din 2017 incepand opozitia spune acelasi lucru in fiecare an: este un buget nerealist, nu reusiti sa va incadrati in deficit si asa mai departe, nu reusiti sa faceti investitiile pe care vi le-ati propus, nu puteti, nu puteti... Exact asta se intampla de trei ani. Bugetul este crescut si in acest an si sunt cifre nu luate de la sediul PSD, ci sunt luati indicatorii de la institutii specializate. La Ministerul Apararii Nationale vorbim strict de 2%. Am avut 18,5 miliarde in 2018 ca si suma, anul acesta avem 20,5. Deci 2 miliarde in plus la buget. Asta inseamna un buget care a crescut, care functioneaza si care poate sa suporte toate masurile pe care noi le-am luat conform programului de guvernare. Tare imi este ca la sfarsitul acestui an si la inceputul anului viitor vom avea exact aceeasi batalie, probabil putin mai redusa pentru ca va fi trecuta campania prezidentiala care vad ca este mult mai importanta decat tot ceea ce se intampla in tara aceasta la acest moment", a afirmat Les.

Ministrul Apararii a sustinut ca presedintele Klaus Iohannis a atacat bugetul doar din motive electorale

", a adaugat ministrul Gabriel Les.