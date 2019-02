Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, in raportul sau in fata Congresului Uniunii ca, pe termen lung, cheia solutionarii relatiei intre majoritatea romana si minoritatea maghiara din Romania este legalizarea autonomiei.

"100 de ani in Romania, 1.000 in Transilvania, ne-am folosit de Centenarul romanesc ca de o ocazie, am spus cu ce am contribuit noi, maghiarii, la dezvoltarea tarii, la constructia tarii in ultimii 100 de ani si am formulat foarte clar la ce ne asteptam de la statul roman. Relatia majoritate-minoritate trebuie sa fie solutionata pe termen lung si cheia acestei solutionari este legalizarea autonomiei, care nu se indreapta impotriva nimanui", a spus Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale, potrivit Agerpres.

El a mai spus ca pe cele doua comunitati ar trebui sa le uneasca viitorul

", a afirmat Kelemen Hunor.

La Cluj-Napoca are loc, vineri si sambata, Congresul UDMR, in cadrul caruia va fi ales noul presedinte, singurul candidat fiind Kelemen Hunor. La manifestare participa aproximativ 1.200 de delegati si invitati.