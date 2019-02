Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca a declansat procedura de selectie a candidatilor desemnati in numele Romaniei pentru functia de procuror european.



"In temeiul dispozitiilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 8 /2019 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO), (...) Ministerul Justitiei lanseaza procedura de selectie a candidatilor desemnati in numele Romaniei pentru functia de procuror european", se arata in anuntul publicat pe pagina de internet a institutiei, potrivit Agerpres.

Potrivit MJ, poate fi desemnata candidat in numele Romaniei pentru functia de procuror european persoana care este cetatean roman, cu domiciliul in Romania, este procuror sau judecator cu o vechime in functia de judecator sau procuror de minimum 15 ani, este procuror cu grad profesional de Parchet de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau judecator cu grad profesional de curte de apel, are experienta practica relevanta in sistemul judiciar romanesc, cunoaste la un nivel tehnic avansat limba engleza sau franceza (cunoasterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulatie internationala reprezinta un avantaj).

Candidatii pot depune dosarele pana la data de 14 martie, ora 17:30

Candidatii pot depune dosarele pana la data de 14 martie, ora 17,30, la sediul Ministerului Justitiei - Directia Resurse Umane, din strada Apolodor, numarul 17, sector 5, Bucuresti, etajul 2, camera 6, in format de hartie si electronic (CD), prin posta sau servicii de curierat sau la adresa de e-mail dru@just.ro, cu confirmare de primire, informeaza sursa citata.

"Dosarul de candidatura va cuprinde o scrisoare de candidatura in limba romana si limbile engleza sau franceza, un curriculum vitae european in limba romana si limbile engleza sau franceza, dovada indeplinirii conditiilor de vechime prevazute de lege, precum si dovada gradului profesional detinut, copii ale oricaror inscrisuri pe care candidatii le apreciaza ca relevante pentru a atesta experienta practica a acestora in sistemul judiciar romanesc", se mentioneaza in anunt.

Potrivit calendarului, interviul va avea loc in perioada 18 - 22 martie, la sediul Ministerului Justitiei si va fi transmis in direct, audio-video, pe pagina de internet a institutiei, urmand ca interviul sa aiba o durata de maximum 45 de minute/candidat.

In urma sustinerii interviului, arata MJ, comisia selecteaza trei candidati, care vor fi inclusi in lista cu trei candidaturi pe care ministrul justitiei o va inainta Consiliului Uniunii Europene.