Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, critica decizia presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza Curtea Constitutionala pe tema proiectului de buget pe 2019.



„Klaus Iohannis are impresia ca ne poate prosti pe toti in fiecare zi. Domnia sa a adoptat aceasta maniera obstructionista in care, pas cu pas, incearca sa puna toate piedicile Guvernului actual pentru ca nu este de culoarea sa politica si, in aceste conditii, ar dori, in mod subtil, sa nu se prinda lumea, sa puna toate franele posibile activitatii guvernamentale si admnistratiei publice locale, astfel incat sa apara ideea ca singurul tatuca al natiunii care are grija de cetatenii Romaniei este domnul Klaus Iohannis”, a declarat Dumitru Buzatu pentru Digi24.

"Noi investim in momentul acesta pe programele nationale si pe fonduri europene intr-un numar masiv, record, de lucrari si facem progrese remarcabile in ceea ce priveste drumurile judetene, comunale si satesti, in ceea ce priveste scolile, in ceea ce priveste aductiunile de apa. De asemenea, avem programe finantate din fonduri europene care trebuie cofinantate din bugetele noastre, bugete pe care domnule Klaus Iohannis le intarzie in acest moment”, a declarat Buzatu.

Intrebat care va fi reactia PSD la decizia presedintelui, liderul PSD Vaslui a raspus: „Mie imi pare foarte rau pentru ca, din pacate, datorita unor considerente, masura pe care ar trebui sa o luam in acest moment si pe care, de altfel, domnul Iohannis o asteapta pentru a se autoculpabiliza. Adica, sa-l suspendam. Dar daca am putea sa-l suspendam definitiv, sa nu mai uzeze el de subterfugiile de care a uzat domnul Basescu pentru a se mentine acolo si acum ne da lectii”.

Buzatu a precizat ca „nu vom face asta” (suspendarea lui Klaus Iohannis - n.r.), adaugand „dar, tare mi-as dori asta”.