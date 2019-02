Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania lanseaza un apel la convocarea adunarilor generale ale judecatorilor si procurorilor de la toate instantele si parchetele din Romania si propune adoptarea unui liste cu 11 revendicari.



Mai multe parchete din tara au avut adunari generale si au organizat proteste, criticand ordonanta de urgenta promovata de Tudorel Toader.

"Evolutiile recente ale cadrului politico-legislativ, ce par a invedera o ura viscerala impotriva corpului magistratilor si o dorinta de a modifica din temelii echilibrul care ar trebui sa existe intre puterile unui stat constitutional;

Neluarea in considerare a argumentelor si a solutiilor constitutionale, ancorate in contextul legislatiilor statelor membre ale Uniunii Europene, care sa respecte conventiile internationale la care Romania a aderat, transmise in ultimii doi ani de corpul magistratilor, care s-au opus initiativelor legislative intr-o majoritate covarsitoare", sunt o parte din motivele pentru care a initiat acest demers, arata FJR, potrivit Ziare.com.

Solicita sesizarea Comisiei de la Venetia si CCR

Cele mai importante revendicari: mentinerea MCV, suspendarea Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta subsecvente, suspendarea activitatii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, sesizarea Comisiei de la Venetia in cazul celor patru OUG promovate de Tudorel Toader, demersuri similare pe langa Avocatul Poporului pentru a sesiza CCR in cazul acestor OUG si incetarea imediata a atacurilor factorilor politici sau asociati la adresa statului de drept si a magistratilor.

Scrisoarea pe care FJR a adresat-o sefilor de instante si parchete, revendicarile si declaratiile de principiu pot fi accesate pe site-ul asociatiei.