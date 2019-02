Magistratul Bogdan Mateescu, membru in CSM, a constatat faptul ca exista instante cu sedii insalubre, cu echipament IT invechit, buget de investitii in infrastructura instantelor din ce in ce mai mic, instante si parchete cu deficit de personal.



"Si dincolo de alte discutii, voiam doar sa reamintesc cateva lucruri, la fel de actuale in urma intalnirilor cu colegii cu ocazia sedintelor de bilant si de anul acesta: - instante cu sedii insalubre, unele chiar cu bucati de zid care se desprind, punand in pericol deopotriva magistrati si justitiabili, - cu echipament it invechit, cu mobilier vechi, cu toalete in curte,



- cu limitari in folosirea consumabilelor ori cu penalitati la plata utilitatilor, - buget de investitii in infrastructura instantelor din ce in ce mai mic, dar cu ordonanta de urgenta de esalonare pentru 5 ani a drepturilor salariale recunoscute de MJ personalului instantelor in urma deciziei CCR. Acestea in conditiile raportarilor publice de cresteri insemnate ale economiei, - instante si parchete cu deficit de personal, cu un numar de dosare pe magistrat de multe ori de peste o mie pe an, in conditiile instabilitatii legislative si presiunii publice enorme. Magistratii mi-au mai marturisit o stare frustrare si pentru ca munca lor este pusa sub semnul indoielii, criticata public in mod nedrept, de multe ori interesat, ori prin declaratii eronate referitoare la legalitatea completelor colegiale din care fac parte si mi-au reprosat lipsa de reactie a CSM. Au vorbit despre resimtirea unei lipse de predictibilitate cu privire la propriul statut. Altii mi-au relatat ingrijorarile legate de IJ- de modul de numire a conducatorilor acesteia, legate de SIIJ.



Asadar, v-am expus (doar) cateva lucruri sa intelegeti starea de neliniste, de tensiune care s-a tot acumulat in sistemul judiciar. Nicio exagerare in cele ce preced, dimpotriva. Aceste imprejurari, dublate de modificari intempestive de natura legislativa discutabile, afecteaza magistratul.

Insa afectat fiind el, cel care resimte este, din pacate, cetateanul. El trebuie sa aiba dreptul (constitutional) de acces efectiv la o justitie de calitate.

Ne place sau nu, desi departe de a fi perfecta, justitia este ultima reduta unde cetateanul isi cauta dreptatea.

Ajutam oare cetateanul gestionand in acest mod sistemul judiciar?", a scris Bogdan Mateescu pe Facebook.



Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×