Senatorul Adrian Tutuianu, membru al Pro Romania, a sustinut, joi, la Alba Iulia, ca Liviu Dragnea va fi "cu siguranta" candidatul PSD-ului la alegerile prezidentiale si ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ar putea fi una dintre variantele Pro Romania, cu conditia ca acesta sa se desprinda de actuala majoritate parlamentara.



"De la PSD va candida, cu siguranta, Liviu Dragnea. (...). Pentru nimic in lume nu va ceda aceasta candidatura altei persoane. Calin Popescu-Tariceanu nu va fi niciodata candidatul PSD-ALDE si lucrul asta se stie foarte bine in interiorul PSD si se pare ca s-a discutat si la ultimul Comitet Executiv", a declarat Adrian Tutuianu, care a adaugat ca Dragnea ar fi spus in acea sedinta ca "nu are chef sa puna partidul pe tava lui Tariceanu", potrivit Agerpres.

In ceea ce priveste candidatul pe care Pro Romania il va sustine, Adrian Tutuianu a mentionat ca ar fi cateva solutii, nominalizand in acest sens pe Corina Cretu, Sorin Cimpeanu, Gabriela Firea si Calin Popescu-Tariceanu.

"Doamna Corina Cretu ar putea sa fie un candidat foarte bun la presedintie, este o persoana cunoscuta in Uniunea Europeana, un lider cu anvergura, cu experienta foarte buna. Am putea sa ne gandim la domnul Sorin Cimpeanu. Este deputat, presedinte al Consiliului National al Rectorilor. O a treia solutie ar putea sa fie doamna Gabriela Firea. Evident ca dansa este, astazi, membru al PSD. Nu este data afara tocmai pentru a-i pune 'talpi' la un eventual parcurs politic in alta parte. Ramane ca dansa sa decida daca este interesata. Din declaratiile publice pe care le avem pana acum, a spus ca este interesata sa continue proiectele de la Bucuresti. Va mai dau un exemplu. Domnul Tariceanu ar putea sa fie sustinut de o coalitie mai larga, in care sa faca parte ALDE, sa faca parte Pro Romania, diverse asociatii neguvernamentale, cu o singura conditie - sa se desprinda de actuala majoritate parlamentara si sa dea sansa unei constructii politice noi, adecvate nevoilor Romaniei de astazi", a spus Adrian Tutuianu, precizand ca Victor Ponta a anuntat foarte clar ca nu candideaza la alegerile prezidentiale.

"Victor Ponta poate fi un candidat foarte bun in 2024, cand va avea in spate o forta politica bine asezata, cu rezultate si in planul guvernarii locale si, speram, si in planul guvernarii centrale", a declarat Tutuianu.

Referindu-se la alegerile europarlamentare, senatorul a mentionat ca scorul urmarit este de 10%, ceea ce ar permite Pro Romania sa trimita in Parlamentul European trei dintre candidati.

Tutuianu: Ar fi un inceput bun, care ne-ar valida ca partid politic

El a adaugat ca multi dintre liderii actuali ai partidului - deputati, senatori, se vor afla pe lista. "Nu inseamna ca vor pleca cu totii la Bruxelles. Vrem sa stam si sa realizam o constructie politica de viitor", a sustinut Tutuianu.

El a mai spus ca partidul trebuie validat. "Daca il validam acum si avem un candidat bun pentru alegerile prezidentiale, anul viitor am putea fi un partid de 15-17% , poate 20%, in conditiile in care PSD este in cadere. In 2024, Pro Romania, daca ne realizam obiectivele de parcurs - 2019-2020, ar putea sa fie un partid cu pretentii de guvernare", a opinat acesta.

In ceea ce priveste o eventuala alianta in viitor cu PSD, Tutuianu a sustinut ca acest lucru ar putea fi posibil doar fara Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu, cu o situatie modificata a PSD in ceea ce priveste prioritatile, inclusiv agenda europeana. "Atata timp cat Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si altii ca ei sunt in fruntea acestui partid, este imposibil sa stam la aceeasi masa. Daca vom face aliante cu altii. (...). Este prematur sa ne pronuntam acum. Vom vedea ce rezultate sunt la alegerile locale, care sunt coalitiile posibile. (...). Noi speram sa fim parte a guvernarii viitoare si sa fim suficient de reprezentativi in cadrul guvernarii incat sa putem sa impunem proiectele noastre", a conchis Adrian Tutuianu.