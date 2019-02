Uniunea Salvati Romania a lansat, joi, cel de-al doilea policy brief din cadrul campaniei “USR face curat dupa PSD”, in care prezinta viziunea USR pentru a reforma sistemul de taxare si ANAF-ul.



"Bugetul bunastarii PSD, asa cum a fost numit, este construit doar pe nevoile PSD-ALDE. Noi il numim bugetul minciunii si al aruncarii in criza. Am vazut cum partidele aflate la guvernare arunca cu bani publici in mod discretionar, prin bugetul statului, isi platesc in avans pomenile electorale cu pretul sacrificarii problemelor cu adevarat importante. Ne arunca tara in haos, este o noua dovada a iresponsabilitatii Guvernului PSD ALDE. Investitiile din fonduri publice sunt amputate, investitiile din fonduri europene, puse din pix. PSD-ALDE arunca cu banii in nomenclatura lor si in firmele de partid: pensiile speciale cresc la 13 miliarde RON, PNDL, programul de vasalizare a primariilor, are un buget umflat fata de anii trecuti, in timp ce mediul privat este strivit prin taxe uriase. USR vine cu solutii pentru o reforma economica reala.", transmite presedintele USR Dan Barna, printr-un comunicat.

USR propune o viziune complet diferita a politicii fiscale, care sa urmareasca cresterea economica sustenabila prin urmarirea a trei directii mari:

Reducerea taxelor pe munca, pentru a creste salariile nete fara a impune costuri suplimentare angajatorilor: Tinta USR este de a scadea cu cel putin 10 puncte povara fiscala medie (de la 45-50% la 35%), ceea ce va permite cresteri salariale nete de aproximativ 20%.

Masuri fiscale ”tintite” pentru a incuraja investitiile productive si repatrierea diasporei: Obiectivul USR este de a reduce cu cel putin 50% gradul de emigrare si de a creste cu 50% rata de investitii productive in economie

Reforma radicala a ANAF: In primul rand, vom debloca planul dezvoltat de Banca Mondiala si vom accelera implementarea acestuia.

USR subliniaza ca modelul economic promovat de PSD nu functioneaza, s-a dovedit deja. PSD nu mai poate continua sa taxeze angajatii cinstiti mai mult decat oriunde in Europa si nu poate continua terorizarea mediului de afaceri pentru a finanta furtul generalizat, salariile nesimtite ale politrucilor si pensiile speciale.

Consulta documentul USR: PolicyBrief_Solutiile fiscale ale USR