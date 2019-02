Traian Basescu trage un semnal de alarma si considera ca "statul de drept este in pericol major", dupa ultimele actiuni ale coalitiei PSD - ALDE.



"Nu avem toata puterea pana nu avem justitia"!

Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea pentru Ministrul Justitiei si majoritatea PSD-ALDE in justitie este corectarea celor peste 100 articole constatate de catre CCR a fi neconstitutionale din Codul Penal si Codul de Procedura Penala.

In realitate, Tudorel Toader, Dragnea si Tariceanu, in loc sa faca o prioritate din corectatea neconstitutionalitatilor din cele doua coduri in folosul consolidarii statului de drept si al justitiabililor, se ocupa de punerea sub control a justitiei in folosul lor personal si a partidelor lor, prin ordonante de urgenta.

Va aduceti aminte sloganul din 2012 al USL, format din PSD si PNL, conduse la acea vreme de Victor Ponta si Crin Antonescu? "Nu avem toata puterea pana nu avem justitia".

Dupa ultimele ordonante de urgenta ale lui Tudorel Toader se pare ca PSD si ALDE si-au atins obiectivul, dar avandu-i in frunte pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

Socialisti si liberali uniti in ganduri si simtiri au acum toata puterea. Statul de drept este in pericol major!", a scris Traian Basescu pe Facebook.