Magistratii romani vor organiza proteste dupa model polonez, a anuntat joi, la RFI, judecatorul Cristi Danilet, in contextul noii ordonante de urgenta pe legile justitiei.





"Nu aveam nevoie de modificari la legile justitiei, nici prin legile date de Parlament, nici prin OUG. Dar ceea ce se intampla in momentul de fata nu face decat sa confirme ingrijorarile magistratilor - si anume ca legile s-au facut in graba, legile s-au facut prost, legile au determinat aspecte ineficiente la unele instante si parchete, legile au mari probleme de respectare a unor standarde internationale si iata ca ele trebuie corectate prin Ordonanta. Insa Guvernul nu se rezuma la a corecta legile imperfecte ale Parlamentului, ci Guvernul adopta si alte masuri, prin care isi intareste controlul asupra sistemului judiciar. Or lucrurile acestea nu le mai putem accepta. Acesta este motivul pentru care in aceste zile veti vedea judecatorii si procurorii protestand, nu doar prin comunicate de presa si prin iesiri in fata palatelor de justitie, ci chiar prin suspendarea activitatii, incepand de saptamana viitoare", a afirmat judecatorul.

Danilet a precizat ca unii judecatori si procurori vor fi in sala de judecata doar pentru cauzele urgente, mai exact pentru cauzele cu arestati, si vor gasi motive ca pentru celelalte cauze sa nu intre in sala, scrie Agerpres.



"Nu este greva, pentru ca noi nu militam pentru drepturi salariale si pentru conditii de munca, ci este o forma de reactie la ceea ce Parlamentul si Guvernul au facut in mod sistematic de cel putin doi ani de zile cu justitia romana, modifica legile intr-un mod inacceptabil. In aceste situatii, vom asigura, sigur, cei care vom decide in acest sens, vom asigura intrarea noastra in sala doar pentru cauzele urgente, iar in penal asta inseamna cauzele cu arestati. In rest, vom amana solutionarea cauzelor, pur si simplu vom gasi motive prin care sa nu intram in salile de judecata, pentru ca situatia in care s-a ajuns este una inacceptabila. Acelasi lucru l-au facut si colegii nostri din Polonia in urma cu cateva luni de zile si cred ca se impun masuri radicale din partea magistratilor romani", a spus Danilet.

Danilet avertizeaza ca se pot crea blocaje

Potrivit judecatorului, se pot crea blocaje si pe linie administrativa si pe linie procedurala la varful institutiilor din justitie.

"Potrivit modificarilor aparute prin OUG de ieri noapte, vor fi interzise de acum incolo delegarile in functiile de conducere din cadrul parchetelor, unde numirea o face presedintele statului. Practic, pentru functia de procuror general sau sef al DNA ori sef al DIICOT nu vom putea avea decat persoane pline, numite de presedintele Romaniei si nu prin delegare. Asta inseamna ca atunci cand expira mandatul de conducere al unui procuror in aceste functii, deja trebuie sa avem pregatit noul procuror general sau procuror sef, ca sa nu mai existe o sincopa, o diferenta de timp neacoperita de o persoana. Asadar, este legala procedura declansata de domnul Toader. Singura problema care va aparea la nivel practic este urmatoarea: sa presupunem ca domnul Toader, declansand procedura, va avea si o persoana nominalizata intr-un timp util, propune acea persoana catre presedintele statului, pentru numire, dar presedintele statului nu este de acord si atunci trebuie propusa o noua persoana. Pai, intre timp, cu siguranta, va expira mandatul procurorului general actual, Augustin Lazar. Ce se intampla in perioada respectiva? Nu vom mai avea un procuror general, dar nici pregatita o noua persoana pentru a ocupa aceasta functie. Or pentru situatii de acest gen, cand am avea o perioada de timp cand nu exista persoana in functia asta, ar fi trebuit delegata o alta persoana", a motivat el.

Guvernul a adoptat marti o ordonanta de urgenta care modifica legile Justitiei si care se refera, printre altele, la delegarile in functii de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public, a anuntat ministrul Tudorel Toader.