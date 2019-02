Uniunea Salvati Romania i-a transmis, joi, o scrisoare scrisa Avocatului Poporului in care invoca mai multe motive de neconstitutionalitate ale OUG-urile pe justitie emise de Tudorel Toader si ii cere lui Victor Ciorbea sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei.



"«Am avut o discutie de aproape o ora cu Victor Ciorbea timp in care i-am explicat ca este esentiala contestatia domniei sale la CCR deoarece acest OUG afecteaza major mecanismele de justitie. I-am transmis ca este necesar sa dea dovada de buna credinta si sa actioneze asupra lucrurilor cu adevarate importante pentru cetateni. Mai ales ca perceptia din societate este ca institutia Avocatului Poporului este marioneta lui Liviu Dragnea, acum are ocazia sa conteste acest OUG si sa schimbe perceptia romanilor. Victor Ciorbea a declarat ca va analiza motivatia noastra, argumentele asociatiilor de magistrati, si in termen de cateva zile ne va comunica o decizie», a declarat presedintele USR Dan Barna.

USR transmite ca ordonanta adoptata de Guvern contravine recomandarilor Comisiei de la Venetia si afecteaza profund stabilitatea sistemului de justitie. De aceea, USR face un apel catre societatea civila si asociatiile de magistrati si sa aiba o reactie rapida in urmatoarele zile, pe care le consideram definitorii pentru sistemul judiciar din Romania si lupta anti-coruptie.

«Aceasta ordonanta confisca institutiile care lupta impotriva coruptiei si le supune Ministrului Justitiei. I-am argumentat lui Victor Ciorbea ca aceasta ordonanta este in primul rand neconstitutionala. Nu exista nicio urgenta, alta decat cea a lui Dragnea si Tariceanu. In al doilea rand, se incalca principiul separatiei puterilor in stat, in sensul ca Guvernul incalca puterea Legislativului, prin luarea unor masuri diametral opuse, incalcand astfel Constitutia. In al treilea rand, putem vorbi si despre incalcarea principiului controlului ierarhic in privinta procurorilor. Acea sectie de investigare a procurorilor capata un fel de autonomie, astfel incat Procurorul General sa nu mai aiba un un control ierarhic efectiv. L-am rugat sa aiba in calcul, mai ales, argumentele magistratilor, prezentate deja la unison de DNA, DIICOT, Parchetul General», a explicat deputatul USR Stelian Ion.

USR conchide ca modificarile aduse de OUG sunt date cu dedicatie pentru Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pentru a controla si mai mult justitia prin politizarea acesteia si supunerea procurorilor in fata ministrului Justitiei", se arata intr-un comunicat al formatiunii.