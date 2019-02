Procurorul general al Romaniei, Austin Lazar, ii reproseaza lui Tudorel Toader ca a venit in Ministerul Public si a vorbit cu un procuror care are "probleme de reprezentativitate".



"Sa vina la conducatorul institutiei si sa-i spuna barbateste ce probleme sunt. Cum sa ma convoace? Domnia sa a venit la mine in institutie.

Daca a venit in Ministerul Public, singurul care poate lua o decizie conform legii si de a reprezenta Ministerul Public in raport cu un alt reprezentant de institutie este procurorul general. Domnia sa a contactat un procuror care are probleme de reprezentativitate in cadrul Asociatiei Procurorilor. Acel procuror trebuie mai intai sa-si clarifice mai intai problemele de legitimitate in cadrul acelei asociatii", a declarat Augustin Lazar, potrivit Digi24.

Tudorel Toader a anuntat joi, dupa intalnirea de la Parchetul General, ca va declansa procedura de numire a noului procuror general.