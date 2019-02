Judectorul Cristi Danilet sustine ca la acest moment este clar pentru toata lumea ca "politicul vrea sa preia in totalitate controlul asupra justitiei".



"Cred ca este clar pentru toata lumea ca politicul, prin mana ministrului justitiei, vrea sa preia in totalitate controlul asupra justitiei penale. Instrumentele cele mai importante sunt doua: Parchetul, pentru ca investigheaza dosarele cu politicieni si oameni de afaceri, respectiv organele care ancheteaza magistratii (Inspectia Judiciara si SIIJ nou creata). Cu alte cuvinte, cine poate numi dar mai ales revoca sefii parchetelor, respectiv sefii organelor de anchetare a magistratilor, tine in mana tot sistemul.

Prin modificarile aduse legilor justitiei si prin OUG adoptata ieri n.r. marti), toata aceasta putere este transferata ministrului justitiei. El este cel mai puternic om din sistemul de justitie desi el nu trebuie sa faca parte din sistemul de justitie, ci el este parte din sistemul de executie al statului.



In atare conditii, se impune o reactie a magistratilor care, in opinia mea, nu se mai pot limita doar la comunicate si ingrijorari exprimate in scris. Maine se convoaca toate adunarile generale ale parchetelor din Romania, la cererea sectiei de procurori a CSM.

Pana la aceasta ora nu exista vreo reactie din partea judecatorilor din CSM", a scris Danilet pe Facebook.