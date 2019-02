Eurodeputatul independent Catalin Ivan sustine ca Laura Codruta Kovesi va trebui sa raspunda in Parlamentul European foarte multor intrebari la care nu a raspuns in Romania si sa spuna "daca a fost parte a sistemului ticalosit care a condus justitia din Romania".





"E vital pentru cei de la Bruxelles sa afle ceea ce noi nu am aflat, de exemplu daca Laura Codruta Kovesi a fost parte a sistemului acela ticalosit care a condus justitia din Romania, daca Laura Codruta Kovesi a stat la masa sau a taiat porcul cu persoane anchetate, aflate in vizorul institutiei pe care o conducea. Daca in timp ce Liviu Dragnea era anchetat de DNA, Laura Codruta Kovesi a fost la taierea porcului sau la diverse petreceri organizate de Sebastian Ghita (...) Noi, romanii de buna-credinta, nu cei cu dosare penale, asteptam niste raspunsuri. Poate acum, cu aceasta audiere in PE, le vom afla.

Chiar vreau sa stiu, fara a alege vreo tabara (...), daca in perioada in care se lupta cu coruptia din Romania Laura Codruta statea la masa cu unii din cei mai corupti oameni din Romania - Sebastian Ghita sau Liviu Dragnea", a declarat Catalin Ivan, potrivit Hotnews.ro.