Laura Codruta Kovesi s-a clasat pe locul 2 la votul ambasadorilor in Consiliul UE.





Ambasadorul Romaniei a votat pentru candidatul francez, ca urmare a mandatului dat de Guvernul Romaniei, potrivit unor surse europene.

Astfel, ambasadorii UE l-au plasat pe candidatul francez pe locul 1, iar pe Kovesi pe 2, la egalitate cu cel german, informeaza stirileprotv.ro.

Candidatul francez a avut 50 de voturi, iar Kovesi si cel german 29 de voturi.

Mesajul europarlamentarului Siegfried Muresan:

De multe ori in procesul legislativ rezultatul final difera de ceea ce a vrut Consiliul la inceput. Eu am vazut-o cu ochii mei anul trecut cand am negociat intreg bugetul Uniunii Europene ca negociator sef al Parlamentului European. Consiliul a vrut un buget mai mic decat proiectul de buget propus de Comisie. Parlamentul a vrut un buget mai mare decat proiectul de buget propus initial de Comisie. Rezultatul pe care l-am negociat eu a fost un buget mai mare, adica asa cum a vrut Parlamentul, nu cum a vrut Consiliul.

Votul dat miercuri la nivelul ambasadorilor UE care a plasat candidatul francez pentru functia de Procuror European pe primul loc, iar candidatul roman si cel german la egalitate pe locul 2 arata lobby-ul puternic facut de Guvernul francez in sprijinul candidatului sau.



Pentru a obtine pozitia de procuror european, candidatul roman are nevoie de 3 atribute:

1. CV solid si recunoscut de decidentii de la nivel european. Aceasta conditie este indeplinita. Pregatirea excelenta a doamnei Kövesi este recunoscuta de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (socialist), de ministrii guvernelor din UE si de europarlamentarii de la principalele grupuri politice europene;

2. Sustinerea tarii sale. Este evident ca Guvernul Romaniei si Tudorel Toader au lucrat impotriva, nu in sprijinul candidatului roman;

3. Un guvern credibil al tarii din care provine care sa poata negocia si sa poata obtine sprijin din alte tari pentru candidatul propriu. Guvernul Dancila are zero credibilitate la nivel european asa ca si din acest motiv Guvernul Romaniei este o piedica, nu un ajutor pentru candidatul roman la functia de Procuror European", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.