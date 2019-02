Cristian Vasile a devenit membru al USR, filiala Sector 1.





Cristian a fost membru si secretar stiintific al Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania (2006). Asa-numita ”Comisie Tismaneanu” a avut un rol deosebit in istoria recenta a Romaniei: a elaborat raportul final care a stat la baza condamnarii oficiale a regimului comunist din Romania. Intre 2011 si 2012 Cristian a fost director stiintific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc.

"Am intrat in USR pentru ca Romania pare a fi intr-un moment de cumpana. Nu imi pot permite sa ma resemnez, sa disper si sa stau pe margine ca privitor sau analist politic intr-o situatie critica pentru statul de drept, atunci cand este nevoie mai mult ca oricand de implicare, si nu doar civica" spune Cristian Vasile.

"Sunt mandru ca oameni valorosi si importanti aleg sa vina in echipa USR. Organizatia creste in fiecare zi, capatam masa critica pentru a guverna in 2020. Cristian Vasile va contribui cu propuneri privind legislatia arhivelor. Personal, ca deputat, intentionez sa depun un proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor si manifestarilor comuniste si am promisiunea lui Cristian Vasile ca vom lucra impreuna la acest proiect de lege. Bun venit in USR!", spune Cristian Ghinea, vicepresedinte USR responsabil cu Extinderea partidului, potrivit unui comunicat.