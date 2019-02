Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, considera ca iesitul in strada nu rezolva nimic si ca motiunea de cenzura este singura solutie democratica.



"Din 2003, de cand s-a modificat Constitutia, tot am sperat cu totii ca se va renunta la ordonantele de urgenta sau macar nu se va mai abuza de ele. Dar asta nu s-a intamplat. S-a ajuns sa se dea chiar si 200, 280 de ordonante intr-un an! Ar insemna ca Romania este mereu intr-un dezastru, un cutremur, o inundatie, pentru ca doar atunci dai ordonanta de urgenta. Ordonanta de urgenta se da in domenii care sunt nereglementate si care necesita o reglementare urgenta. Or, in domeniul organizarii judecatoresti avem recent trei legi modificate si remodificate. Culmea, acum este a treia remodificare! Nimic nu justifica adoptarea acestor modificari prin ordonanta de urgenta. Poate doar spaima ca, daca le pun in dezbatere publica, vor fi cumva oprite.", a declarat Zegrean, potrivit Stiripesurse.ro.

Fostul presedinte CCR a spus ca blocajele in justitie deja au aparut

Probabil ca le este si frica, probabil ca le este comod asa. Apoi, practic, pe ei nu ii ataca nimeni. Nu vedeti ca s-a abandonat ideea cu raspunderea judecatorilor? Asa ca putin le pasa lor cine e sef la Parchet si cine e sef la Inalta Curte. Reactioneaza doar cei care vor sa le ia locul... Si, apoi, ce sa faca? Sa iasa in strada? Nu rezolvi nimic in strada. Noi spunem ca Romania este stat de drept, asa scrie in Constitutie. Acest partid aflat la putere a fost ales prin vot democratic si nimeni nu a contestat acel vot. Motiunea de cenzura este singura metoda democratica de inlaturare de la putere, nu iesitul in strada. Nu putem justifica inlaturarea lor prin forta de la putere, noi cei care vorbim despre stat de drept

", a mai spus fostul presedinte al CCR.