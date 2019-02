Europarlamentarul PSD, Claudia Tapardel, sustine ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, blocheaza bugetul de stat pe anul in curs.



"Constat cu regret ca Iohannis blocheaza Bugetul si continua razboiul cu romanii!

​Asa cum anuntam inca de sambata, 16 februarie 2019, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va bloca si Bugetul de Stat pe anul in curs. Iesirea purtatorului de cuvant al Administratiei Prezidentiale care a prezentat, fara o analiza clara si detaliata a cifrelor bugetare, mai degraba o opinie politica a sefului statului in loc sa vina cu argumente si cifre economice, este o dovada clara in acest sens.

​Presedintele Iohannis isi continua lupta sa impotriva romanilor, pentru ca blocarea Bugetului pe 2019 asta inseamna: blocarea cresterii salariilor si pensiilor, stoparea investitiilor in educatie, sanatate si infrastructura si, mai nou, majorarea alocatiilor copiilor, care a devenit brusc o tema draga sefului statului. Pe de o parte lauda cresterea alocatiilor, dar pe de alta parte va bloca bugetul care prevedere aceste majorari.

​Este o dovada de maxima ipocrizie si cinism din partea presedintelui Klaus Iohannis, care a devenit un fel de agent electoral al PNL si care duce o lupta absurda impotriva propriei tarii si chiar a romanilor care l-au votat sperand in mai bine.", a scris Claudia Tapardel pe Facebook.