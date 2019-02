Fostul presedinte Traian Basescu a scris, miercuri, pe Facebook, ca presedintele Klaus Iohannis il va respinge pe Razvan Cuc, propus de PSD la ministerul Transporturilor.



"Dupa ce a incercat la Ministerul Transporturilor cu Olguta Vasilescu si cu Mircea Draghici, ultima nominalizare a Liderului Suprem pentru acest minister greu, facuta in ultima zi a interimatului de 45 zile al Rovanei Plumb pentru a-i forta mana Presedintelui Tarii, este Razvan Cuc.

Nefericitul Razvan Cuc a fost nevoit sa demisioneze la cererea PSD din Guvernul Grindeanu, apoi a fost remaniat pentru incompetenta, tot de PSD, din Guvernul Tudose, pentru ca acum sa fie redescoperit de Daddy ca fiind solutia de 'profesionist sadea' pentru Ministerul Transporturilor. Clientelism ieftin!

Cum sta Presedintele Romaniei in aceasta ecuatie? Sa vedem:

1. Nu Presedintele este responsabil ca nominalizarea a intarziat nepermis, fiind facuta cu doar cateva ore inaintea expirarii interimatului de la Ministerul Transporturilor;

2. Presedintele poate respinge propunerea bazandu-se pe realitatea ca la solicitarea premierului PSD a semnat decretul de remaniere din functia de Ministru al Transporturilor a lui Razvan Cuc, pentru incompetenta, in Octombrie 2017;

3. Nimeni nu-i poate cere Presedintelui Romaniei sa reinstaleze in functie un ministru pe care cu doar cateva luni in urma l-a revocat pentru incompetenta;

4. Nominalizarea lui Razvan Cuc este rodul unei decizii destinata a servi clientela de partid a lui Dragnea, pe care trebuie s-o serveasca pentru a se mentine pe functie.



Oare cat de slabi si neluati in seama au ajuns baronii PSD ca sa-l lase pe Dragnea sa-l impuna pe 'deplin compromisul profesional' Razvan Cuc, ei stiind ca acest lucru face rau si imaginii PSD?



Eu cred ca Presedintele Iohannis va actiona in interesul Romaniei si nu in interesul marunt al lui Dragnea.

PS – Poate domnul Cuc are un dram de responsabilitate si renunta la nominalizare", a scris Traian Basescu pe Facebook.