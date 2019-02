Vicepresedintele PSD, Mihai Fifor, sustine ca Iohannis este intr-o campanie electorala disperata si a calcat linia rosie facand campanie electorala pe fata pentru PNL.



"Asa cum era de asteptat, presedintele Iohannis va respinge Legea Bugetului. Declaratia de astazi vine sa ne confirme acest lucru. Am avut astazi parte de o insailare ridicola de sloganuri electorale.

Practic, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, presedintele Iohannis a demonstrat, inca o data, lipsa totala de interes fata de romani si fata de aceasta tara.

Acuzele vehemente nu pot ascunde lipsa de argumente, iar folosirea pupitrului oficial al presedintiei tarii pentru rafuieli politice compromite credibilitatea si prestigiul unei institutii vitale.

Cotroceniul reuseste sa surprinda neplacut si sa demostreze ca se poate si mai rau

Astazi s-a mai incalcat o linie rosie...cea care impunea ca de la pupitrul presedintiei tarii sa nu se faca politica partizana patimasa, cu acuze si jigniri extreme aduse adversarilor politici si laude pentru sustinatori.

Dincolo de aceasta noua dovada ca pune mai presus de interesele tarii campania sa electorala si dincolo de incrancenarea de a vana voturi cu orice pret, presedintele Iohannis, prin intermediari, dezinformeaza cu buna stiinta.

Vede scaderi acolo unde in realitate sunt cresteri. La Educatie, Sanatate si Investitii sunt cele mai mari alocari de resurse din istoria tarii...iar domnul Iohannis vede subfinantare.

In privinta absorbtiei fondurilor sustine ca guvernarea PSD este incapabila... Toata lumea stie performanta zero a Guvernului sau – "guvernul zero" – in materie de fonduri europene; este de notorietate ca PSD-ul a reusit sa recupereze intarzierile si sa ajunga la media europeana in privinta absorbtiei...iar pentru acest an, obiectivul este sa se ajunga de la 26% la 40% absorbtie!

Tocmai reactia virulenta a candidatului Iohannis, aflat in campanie electorala disperata de mai bine de 6 luni, demostreaza ca PSD face bine ce face!

Cat despre asa-zisa incompetenta a actualului guvern, cel mai bun raspuns il dau cifrele oficiale, interne si europene.

Cifrele spun tot si arata rezultatele unei buna guvernari in folosul romanilor

In tot acest timp, presedintele Iohannis continua sa faca rau tarii si romanilor. Insista sa blocheze normala activitate a guvernului – sunt 90 de zile cand a refuzat sa numeasca ministru la Trasporturi si 86 de zile de cand nu exista titular la Dezvoltare.

Acum ataca fara argumente bugetul de stat si este de asteptat sa-l respinga.

Astfel de derapaje de la o minima idee de a conduce aceasta tara constitutional, legal si in favoare romanilor nu face altceva decat sa demonstreze ca singurul interes al Presedintelui este unul pur personal in cheie electorala. Restul, chiar nu conteaza", a scris Mihai Fifor pe Facebook.