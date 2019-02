Alina Bica a declarat, miercuri, ca va depune plangere penala impotriva Laurei Codruta Kovesi si ca va cere si sechestru pe bunurile fostei sefe DNA.





"Am acceptat sa intervin pentru a sublinia ca plangerea penala nu are legatura cu procesul de selectie in care doamna Kovesi se afla in raport cu Parlamentul European. Prima data, aceasta plangere a fost formulata in luna iunie 2018. La vremea respectiva, nu anuntase niciun fel de intentie cu privire la o eventuala candidatura.

Doua infractiuni

Nu se purtau discutii legate de anumite calitati pe care domnia sa le-ar fi avut in anumite dosare. Am formulat plangerea la vremea respectiva deoarece in dosarul penal cu pricina, am fost arestata nelegal 80 zile. La finalul procesului, am fost declarata nevinovata. Am formulat plangere impotriva doamnei Kovesi si impotriva domnului Popovici pentru savarsirea a doua infractiuni - represiune nedreapta si cercetare abuziva. Plangerea s-a intemeiat pe trei aspecte importante: declaratia domnului Simu data in apel in fata judecatorilor in care acesta a explicat cum a fost scos de domnul Popoviciu, mai multe zile, si obligat sa minta in ceea ce ma priveste, declaratiile domnului Mihailescu, declaratiile domnului Pop Serban si un raport al Inspectiei Judiciare din aprilie 2015 in care IJ referitor la acel dosar spunea ca m-am comportat corect", a zis Alina Bica la Antena 3, citata de Dcnews.