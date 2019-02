Comisia Europeana a anuntat, miercuri, ca va cere explicatii guvernului roman pentru modificarile aduse legilor justitiei.



"Comisia Europeana urmareste cu mare ingrijorare ultimele evolutii privind statul de drept in Romania. Atat continutul, cat si procedura prin care au fost facute ultimele modificari, folosind ordonante de urgenta si fara nicio consultare a sistemului judiciar par a fi in directa contradictie cu recomandarile Comisiei prin Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), aprobat de toate statele membre.

Drept urmare, Comisia va cere explicatii guvernului roman privind ultimele modificari", a precizat un purtator de cuvant al Comisiei, potrivit News.ro.

Comisia Europeana reaminteste Romaniei ca in raportul emis in noiembrie a facut apel la autoritatile de la Bucuresti sa "implementeze un sistem independent de numire a procurorilor, bazat pe criterii clare si transparente si pe sustinerea Comisiei de la Venetia". De asemenea, in raport Comisia cere Romaniei sa "tina cont de recomandarile din MCV si ale Comisiei de la Venetia si GRECO".