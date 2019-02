Pe data de 2 februarie 2019 s-a infiintat Alianta 2020 USR si PLUS pentru a candida impreuna la viitoarele alegeri europarlamentare care vor avea loc pe data de 26 mai 2019. Miercuri s-au anuntat candidatii pentru Parlamentul European.



Echipa centrala de campanie va fi condusa de doi Coordonatori nationali, cate unul desemnat de fiecare partid. Deputatul Catalin Drula va fi coordonatorul USR in timp ce Vlad Voiculescu va reprezenta partidul PLUS, se arata intr-un comunicat USR.

Lista candidatilor Aliantei 2020 USR PLUS:

1. Dacian Ciolos (PLUS)

2. Cristian Ghinea (USR)

3. Dragos Paslaru (PLUS)

4. Clotilde Armand (USR)

5. Dragos Tudorache (PLUS)

6. Nicu Stefanuta (USR)

7. Vlad Botos (USR)

8. Ramona Strugariu (PLUS)

9. Vlad Gheorghe (USR)

10. Alin Cristian Mituta (PLUS)

11. Naomi Reniutz Ursoiu (USR)

12. Valeriu Nicolae (PLUS)

13. Oana Toiu (PLUS)

14. Radu Ghelmez (USR)

15. Liviu Sorin Iolu (PLUS)

16. Radu Mihaiu (USR)

17. Andrei Cristian Ion (PLUS)

18. Iulian Lorincz (USR)

19. Adriana Cristian (USR)

20. Oana Popescu (PLUS)

21. Camelia Crisan (USR)

22. Anca Majaru (PLUS)

23. George Taranu (USR)

24. Bogdan Deleanu (PLUS)

25. Stefan Palarie (PLUS)

26. Silviu Gurlui (USR)

27. Alexandru Grigorescu-Negri (PLUS)

28. Teodora Stoian (USR)

29. George Gima (PLUS)

30. Alexandru Varzaru (USR)

31. Raluca Amariei (USR)

32. Anca Ioana Radu (PLUS)

33. Miroslav Tascu-Stavre (USR)

34. Gabriela Maria Mirescu Gruber (PLUS)

35. Florin Andrei (USR)

36. Emanuela Ignatoiu-Sora (PLUS)

37. Catalina-Teodora Sofron (PLUS)

38. Emanuel Stoica (USR)

39. Sorin Dan Clinci (PLUS)

40. Octavian Berceanu (USR)

41. Iulian Craciun (PLUS)

42. Cristina Iurisniti (USR)

43. Elena Uram (USR)