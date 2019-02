Deputatul Daniel Suciu, nominalizarea PSD pentru Ministerul Dezvoltarii, le multumeste premierului Dancila si presedintelui Dragnea pentru incredere si sustinere.



"Viata ne ofera lectii, satisfactii si provocari iar ele nu sunt niciodata intamplatoare. De-a lungul anilor am inteles acest lucru si am ramas mereu cu capul pe umeri si increzator in Bunul Dumnezeu. Le multumesc premierului Dancila si presedintelui Dragnea pentru aceasta uriasa responsabilitate si le sunt indatorat tuturor colegilor din tara pentru incredere si sustinere. Colegilor mei bistriteni si singeorzeni, alaturi de care muncesc de atatia ani, le spun ca o voi face si de acum cu acelasi devotament si dorinta de a construi. Radu Moldovan si PSD Bistrita-Nasaud, multumesc!", a scris Daniel Suciu pe Facebook.