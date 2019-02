Fostul premier Mihai Tudose sustine ca Liviu Dragnea este seful real al Ministerului Dezvoltarii si al Transporturilor si ministrii nu au voie sa miste nici macar un deget fara acordul lui.



"Nu se mai poate. Nu mai este ascultat nimeni! Oricine a incercat sa zica ceva a fost imediat catalogat drept securist.

Eu va spun ca nimeni intreg la minte nu-si asuma functia de ministru al Transporturilor si al Dezvoltarii pentru ca acolo sef este domnul Dragnea. Acolo nimeni nu are dreptul sa faca nimic. Acolo nimeni nu are voie sa dea un telefon la marile companii, nu are voie sa miste un deget. Oricine este acolo trebuie doar sa semneze ceea ce fac niste subordonati la ordinul domnului Dragnea.

Eu nu mai am nicio speranta! Vor aparea tot felul de voci autorizate care nu au luat niciodata niciun vot si vor spune ce le explica domnul Dragnea. Dragnea este de-a dreptul malefic, incearca sa pacaleasca pe toata lumea. Nu a reusit nimeni in istoria asta sa pacaleasca chiar pe toata lumea. Daca el vrea sa faca din PSD un partid de 7%, este treaba lui. Sa stea acolo pana stinge lumina. Problema este ca nu stinge lumina doar la el acasa, stinge lumina peste intreaga tara.", a declarat Mihai Tudose, la Realitatea TV, potrivit Stiripesurse.ro.