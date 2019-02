Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti seara, ca va trimite presedintelui Klaus Iohannis propunerile pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor. Astfel, pentru pentru Dezvoltare propunerea este Daniel Suciu, iar pentru Transporturi propunerea este Razvan Cuc.



"Acestea sunt cele doua nominalizari votate in CEX, nominalizari care cred eu ca trebuie acceptate de catre domnul presedinte Iohannis. Maine voi trimite aceste nominalizari catre Controceni. Il voi si suna pe domnul presednte Iohannis si sper ca de aceasta data sa fim cu totii responsabili si sa intelegem ca oamenii asteapta de la noi proiecte, asteapta multe lucruri pe care le-am promis si pe care vrem sa le realizam in Romnia si, in acelasi timp, sa fim constienti de faptul ca detinem Presedinia rotativa si ca avem pe agenda europeana foarte multe dosare care tin de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Dezvoltarii Regionale", a declarat Viorca Dancila, potrivit News.ro.

Viorica Dancila a afirmat ca, "dincolo de jocul politic si de declaratii, mai important este ceea ce se intampla in tara, ceea ce vrem sa facem pentru romani si modul in care este vazuta Romania in timpul detinerii presedintiei".