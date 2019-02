Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca desele deservicii pe care formatiunea din Romania le-a adus marii familii ALDE europene, a dus la punerea in discutie a excluderii.



"Contextul este mult mai larg. Exista presiuni foarte mari care sunt aproape de rezultat, ca ALDE Romania sa fiedati afara din ALDE Europa. Pentru ca a facut ALDE in ultimul an si jumatate nu are nicio legatura cu un partin liberal-democratdin niciun punct de vedere. S-au comportat ca un partid socialist solidar cu Partidul Social-Democrat.

Aceste presiuni evident ca incep sa dea roade si sa fie o problema pentru Calin Popescu Tariceanu si partidul ALDE, si atunci ei incearca acum o distantare fata de PSD si toate aceste masuri, care nu au nicio legatura cu sustinerea economica a Romaniei. Si ma astept ca aceasta distantare a ALDE Romania de PSD sa continue. Este o distantare prin care PSD incearca sa-si creeze o fata mai umana in perspectiva alegerilor care urmeaza", a declarat Dan Barna, potrivit Stiripesurse.ro.