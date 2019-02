Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, sustine ca modificarea celor trei legi ale justitiei este "o nebunie" si o noua lovitura data justitiei pentru a-i aduce pe burta pe cei cativa magistrati care nu erau cazuti, ci doar in genunchi.



"Este o nebunie, pentru ca legile nici nu sunt inca stiute de magistrati, nici nu au apucat sa le citeasca dupa ce au fost modificate si se modifica din nou. Daca vrem sa fim stat de drept nu se poate sa conducem tara prin ordonante. Una dintre prevederi este ca Sectia pentru anchetarea magistratilor nu va mai fi in subordinea procurorului general - pai cui sa fie subordonanta, adica sa avem doua procuraturi sau sa fie subordonata direct ministrului Justitiei, ca stie el ce sa faca cu ea? Pai sa dea o Ordonanta prin care sa subordoneze total parchetele si prin asta sa inchida povestea, ce tot dau cate un pic, cate un pic. Adica taiem coada la pisica din bucati, ca sa nu doara asa tare.

Probabil ca vor sa ii rasplateasca cumva si pe judecatori. Daca pe procurori i-au putut face judecatori, de ce nu ar putea sa ii faca si pe judecatori procurori? Nu e in regula, pentru ca sunt doua meserii diferite, nu fac acelasi lucru, este cu totul si cu totul altceva. Cum poti sa vii dupa ce ai fost judecator toata viata si sa conduci acum Parchetul? Nu este in regula, dar asta se vrea, inca o lovitura pentru justitie. Mai erau cativa magistrati in genunchi, nu erau inca toti pe burta. Nu se poate sa schimba legile de organizare in fiecare trimestru", a declarat Augustin Zegrean, potrivit Hotnews.ro.

Fostul presedinte al CCR spune ca, desi Romania este criticata pentru faptul ca este condusa prin ordonante, nu intereseaza pe nimeni.

"Asa vor, sa conduca tara prin Ordonante de Urgenta pentru ca ordonantele sunt mai greu de desfiintat, produc efecte imediat, nu discuta nimeni. Asta nu este stat de drept, este altceva ce a ajuns acum. De ani de zile ne critica toti pentru ca tara este condusa prin ordonante - Comisia Europeana, Comisia de la Venetia, toti critica Romania, dar nu ne intereseaza", a mai spus Zegrean.