Uniunea Salvati Romania condamna OUG-ul adoptat astazi de Guvernul PSD-ALDE prin care Dragnea si Tariceanu acapareaza cele mai importante institutii care lupta impotriva coruptiei din Romania: Parchetul General, DNA, DIICOT, Inalta Curte de Casatie si Justitie.



"Vor sa puna mana pe absolut tot ce inseamna justitie in aceasta tara. Acest OUG nu a fost discutat sau anuntat. Este un OUG care arunca in aer legile justitiei, dincolo de raul facut deja de catre Parlament prin modificarea legilor. OUG-ul este o continuare a mutilarii legilor justitiei. In primul rand, Tudorel vine cu o modificare in ce priveste numirea procurorilor de rang inalt. Avizul sectiei pentru procurori nu mai este necesar, va fi inlocuit de avizul plenului CSM, pentru ca asa cum observam in ultimul timp, PSD are influenta in aceasta zona a CSM-ului si modifica legile astfel incat influenta sa-si poata produce efectele cat mai usor", transmite deputatul USR Stelian Ion, potrivitu unui comunicat.

USR atrage atentia ca unul dintre efectele nocive al OUG-ului adoptat astazi in Guvern este faptul ca pe viitor, judecatorii vor putea fi numiti la conducerea Parchetului General, DNA sau DIICOT. USR catalogheaza aceasta decizie ca fiind o aberatie, un judecator nu ar trebui sa poata fi numit direct ca sef al unui Parchet, fara sa aiba experienta in cercetarea cauzelor penale si instrumentarea dosarelor. Mai mult, este in deplina contradictie cu ceea ce insusi PSD-ul a aclamat in ultima perioada, si anume, separarea carierelor magistratilor.

"Legile justitiei pe care PSD-ALDE si le-a facut in anii trecuti nu mai corespund nevoilor lor de a prelua Parchetele si instantele de judecata. Au ajuns astazi la concluzia ca nu pot sa-i faca nimic presedintelui Klaus Iohannis daca nu vor numi la DNA un procuror favorabil, si atunci, au schimbat legea, ce stiu ei sa faca cel mai bine. Acum obliga ca interimatul la DNA sa nu dureze mai mult de 45 de zile. Adica santajeaza presedintele tarii, pe care il vor acuza in viitor ca blocheaza institutia daca intarzie", precizeaza deputatul USR Silviu Dehelean.

USR reclama faptul ca PSD-ALDE a relaxat conditiile de numire ale judecatorilor de la ICCJ

", subliniaza deputatul USR Stelian Ion.

USR transmite ca pentru adoptarea OUG-ului erau necesare dezbateri si recomandari ale partenerilor europeni pentru a vedea in ce masura deciziile luate de Tudorel Toader sunt corecte, insa tot procesul a fost netransparent si modificat dupa bunul plac al celor care conduc PSD-ALDE.

USR ii va solicita Avocatului Poporului sa atace acest OUG la CCR, mai ales in contextul in care bugetul lui Victor Ciorbea a fost crescut pentru sesizarile la Curtea Constitutionala. De asemenea, USR va face apel si catre organismele internationale. USR considera ca in acest moment Comisia Europeana trebuie sa intervina, deoarece modul in care se legifereaza in Romania este impotriva Tratatelor UE si MCV. Mai mult, USR este dispus sa ajunga in fata Curtii Europene de Justitie pentru a apara justitia din Romania.