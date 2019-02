Andrei Caramitru explica cum functioneaza "furtul din invatamant", expunand, totodata, ce ar trebui facut inainte de a se discuta despre organizarea educatiei.



"Educatia este o zona mica de furt pentru PSD/ALDE. Doar vreo 200m EUR (era mult mai mare in epoca fabricilor de diplome). Miliardele se fura prin transport (PNDL - despre care am scris), sanatate (CNAS), ANAF. O sa le iau pe rand in urmatoarele saptamani. Insa pentru cei 200m EUR sistemul de educatie este distrus, si viitorul nostru cu el.



Care e mecanismul in scoli si licee? Mi-a fost explicat de un fost ministru al invatamantului. Cartile auxiliare si inspectorii:

ministerul decide o lista de auxiliare 'aprobate'. Cu spagi consistente si oameni in minister impusi de mafia cartilor

inspectorii sunt numiti politic, la fel directorii de scoli (decizia e luata la partid direct, chiar la nivel de comuna)

inspectorii primesc o 'cota' impusa pe scoala. Pun presiune pe directorii scolii care dau cotele mai departe la profesori care cer elevilor sa le cumpere

pentru inspectori si directorii de scoli, educatia copiilor nu conteaza. Conteaza doar cota de bani colectati.

Scolile sunt doar cate una pe comuna. Investitia este foarte mica (cateva mii de EUR pe scoala), si nu poate fi facuta decat de o firma locala

Firmele locale de tipul TelDrum si patronii lor politici se concentreaza pe drumuri prin PNDL (milioane de EUR), nu ii intereseaza contractele mici in scoli.