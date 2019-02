Deputatul PSD, Catalin Radulescu, afirma ca laura Codruta Kovesi a indrat in categoria penalilor si il acuza pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca intervine brutal in politica interna a Romaniei.



Deputatul PSD il acuza pe oficialul european ca a intervenit de multe ori in politica interna a Romaniei, inclusiv in politica penala.

"Dansul a fost taxat nu numai de Romania si de PSD, a fost taxat si de Polonia si de Cehia si de Ungaria. Domnul Timmermans face ceea ce n-ar trebui sa faca, adica in loc sa discute, fiind un partener al Romaniei si sa asculte toate partile si sa lase aceste politici sa fie facute de partidele care castiga alegerile, dansul intervine brutal exact in ceea ce n-ar trebui sa intervina.

Noi vrem sa lasam tocmai ca aceasta speta sa fie tratata de catre procurori cum trebuia tratata orice fel de speta anterioara, fara mediatizare publica, iata, europeana sau asa mai departe. Deci este o speta normala a unei persoane, ca orice persoana, care are 18 dosare penale, 18 plangeri penale, pe care trebuie sa le rezolve (...). Noi nu vrem sa politizam acest subiect", a declarat Radulescu, potrivit Hotnews.ro.

Radulescu spune ca fosta sefa a DNA "a intrat in categoria penalilor" si, "avand 18 dosare penale", nu poate candida la functia de procuror-sef european.

"Dansa ne spunea in anii 2012-2015 ca penalii, adica iata, dansa a intrat in aceasta categorie de penali, noua nu ne placea acest termen, dar presedintelui Iohannis si dansei le placea foarte mult, iata, penalii ar trebui sa faca un pas in spate. Si atunci tu nu poti, avand 18 dosare penale, asta aviz domnului Timmermans, care este un mare iubitor al doamnei Kovesi, nu poti, avand 18 dosare penale sa mergi sa candidezi la o functie in care Guvernul tau nu te sustine", a mai spus deputatul PSD.