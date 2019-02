Senatul a respins un proiect de lege USR initiat de deputatul Tudor Pop si de senatorul Adrian Wiener. Proiectul de lege prevedea obligativitatea ca posturile de televiziune sa includa in emisiunile pe teme de sanatate opinia unui medic specialist cu experienta in tema abordata si sa prezinte argumente medicale bazate pe dovezi. Senatul a fost for decizional.



"Scopul proiectului de lege era sa limiteze difuzarea pseudo-informatiilor pe teme medicale si sa puna capat dezinformarilor precum cele sustinute de anti-vaccinisti sau celor care propun tratamente 'alternative' neconfirmate stiintific. In favoarea proiectului au votat 40 de senatori, 60 au votat 'impotriva' iar 3 s-au abtinut.

«Dupa ce saptamana trecuta a pierdut controlul plenului, conducerea PSD se razbuna acum pe sanatatea romanilor. Senatul a respins propunerea legislativa care ar fi limitat prezenta si influenta stirilor si informatiilor false din domeniul sanatatii. Asta in contextul in care mai multi senatori, inclusiv PSD, au luat cuvantul in urma cu o saptamana si au pledat pentru o informare corecta si avizata in ceea ce priveste chestiuni legate de sanatatea publica. Singura explicatie pe care am primit-o in legatura cu respingerea acestei initiative a fost mai degraba una de natura spatiala – 'a venit un ordin de sus-'. Si cam atat. Timp in care sanatatea romanilor se duce inexorabil in jos», transmite initiatorul proiectului de lege, deputatul USR Tudor Pop.

In noiembrie anul trecut, proiectul de lege fusese adoptat de Camera Deputatilor cu 264 de voturi pentru si un singur vot impotriva, iar ambele Comisii de Sanatate – din Camera Deputatilor si Senat – avizasera pozitiv initiativa legislativa. In plus, Consiliul National al Audiovizualului a sustinut proiectul fara rezerve.

«Coalitia PSD-ALDE a mai dat inca o data dovada de iresponsabilitate crasa fata de sanatatea romanilor. In conditiile in care peste o suta de persoane au murit doar in acest an de gripa si alte zeci de persoane au murit de rujeola, sa nu vrei sa pui capat dezinformarii este un act criminal. Sa asisti pasiv la moartea unor oameni cand viata lor putea fi salvata de un simplu vaccin si sa permiti in continuare propagarea pseudo-stiintei este complicitate la crima», conchide senatorul USR Adrian Wiener, de profesie medic.

USR transmite ca legea asta ar fi fost o foarte buna ocazie sa deschidem spatiul media romanesc catre principiile unei informari corecte, cu respect pentru sanatatea cetatenilor", se arata intr-un comunicat al USR.