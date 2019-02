Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca "actualii eurodeputati PSD s-au manifestat ca extremistii antieuropeni", dupa presiunile venite din Capitala.



"1. Sondajul si estimarile facute la comanda Parlamentului European sunt o fotografie a momentului - rezultatele pot fi diferite pana in ziua de 26 Mai/ este insa singurul sondaj a carui credibilitate nu poate fi contestata si care nu poate fi acuzat de 'influentele' din tara (ca la fotbal unde credem mai mult in arbitrii straini decat in cei din tara)



2. Pentru ca PRO Romania sa confirme aceste date este nevoie de seriozitate si consecventa, de organizare in teritoriu si in sectiile de vot (unde avem dreptul la reprezentanti), de o lista impecabila de candidati si de solutii si proiecte concrete care sa insoteasca criticile / in plus munca in teritoriu alaturi si in fata oamenilor va fi esentiala / incepand chiar de luni 25 Februarie voi fi alaturi de Corina Cretu la discutii cu cetatenii si alesii locali - si vom face acest lucru esential pana in 25 Mai!



3. Acest sondaj comandat de Parlamentul European are ca scop principal evaluarea principalelor grupuri politice care vor fi reprezentate in viitorul mandat / din Romania europarlamentarii alesi vor merge fie la Partidul Popular European PPE (PNL, UDMR si eventual PMP) fie la ALDE (Alde Romania si USR/PLUS)/ PSD, din cauza lui Dragnea, este considerat 'oaia neagra' a Partidului Socialistilor Europeni PES si liderul acestuia Frans Timmermans nu ezita sa spuna direct ce gandeste:

In urma presiunilor de la Bucuresti (si gata sa dea dovada de obedienta si slugarnicie doar ca sa prinda un nou mandat) actualii eurodeputati PSD s-au manifestat ca extremistii antieuropeni si au votat in ultimul timp alaturi de acestia/ admiratia pe care Dragnea o are fata de stilul de conducere al lui Viktor Orban si relatia noua cu liderul italian antieuropean Salvini arata ca PSD nu mai este si nu va mai fi in mod real in familia social - democrata europeana (sunt intr-o stare de 'divort de facto' fiecare asteptand ca cealalta parte sa faca si anuntul oficial)

4. Europarlamentarii care vor fi alesi de catre romani sa ii reprezinte din partea PRO Romania vor alege sa faca parte dintr-un grup parlamentar proeuropean dar care sa aiba si atitudinea de respect si sprijin fata de tara noastra/ cu siguranta NU vor fi in Grupul PPE; nici nu pot fi in PES atata timp cat acolo se afla inca Dragnea & Dancila!

Imediat dupa Alegerile din 26 Mai vom organiza o consultare cu reprezentantii, membrii, simpatizantii si votantii PRO Romania pentru a decide care grup parlamentar din PE este cel mai reprezentativ si mai favorabil ideilor si proiectelor ProEuropa si ProRomania! Fiind un partid nou, aflat la inceput - trebuie sa incepem bine si drumul nostru european!

Pentru ca vrem sa fim toti PRO Romania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.