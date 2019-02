Eurodeputatul PSD, Gabriela Zoana, sustine ca prin solicitarea adresata presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, Guy Verhofstadt indeamna Guvernul Romaniei sa intervina in actul de justitie si sa dispuna procurorilor sa inceteze a strange probe in cazul Laurei Codruta Kovesi.



"Ceea ce nu intelege Verhofstadt si altii ca el este ca Romania nu a intrat in Uniunea Europeana pentru a executa ordinele domniei sale, ci pentru a fi membru cu drepturi egale in aceasta familie europeana. Am observat, de asemenea, ca Verhofstadt marjeaza mult pe cartea faptului ca doamna Kovesi este doar suspect si nu este condamnata inca. Eu doresc sa il intreb pe liderul ALDE din Parlamentul European, daca ar fi avut un candidat din tara domniei sale, suspect intr-unul sau in 18 dosare penale, la fel i-ar fi sustinut candidatura?", sustine europarlamentarul PSD.

Gabriela Zoana mai spune ca declaratia lui Verhofstadt pare mai degraba o modalitate prin care se doreste intimidarea actului de justitie din Romania.

"Dar, daca Verhofstadt s-a gandit sa rezolve domnia sa aceasta problema a doamnei Kovesi, facand presiuni asupra Guvernului, poate se gandeste si cum sa ii rezolve si cealalta problema: lipsa de calificare a fostului procuror sef al DNA. Pentru a participa la acea procedura de selectie, doamna Kovesi are nevoie de o echivalare rapida a gradului profesional de procuror de parchet de pe langa tribunal cu cel de procuror de la Inalta Curte de Justitie", a mai spus Gabriela Zoana, potrivit Hotnews.ro.