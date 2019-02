Senatorul PSD Mihai Fifor a afirmat ca Sectia pentru magistrati a fost scoasa de sub DNA cu acordul CSM si ca si in cazul Codrutei Kovesi trebuie sa se aplice aceleasi masuri ca in cazul oricarei persoane anchetate.



"Ori se discuta de penali si nu mai vrem penali in functii publice, eu asa auzisem... Unii sunt mai penali ca altii si iertati-mi barbarismul, dar asa pare sa fie. Acum inteleg ca unii care au aplicat legea, ce sa vezi, cu mare rigoare, dar care sunt anchetati in momentul de fata in calitate de suspect pentru luare de mita, trafic de influenta, chemati si anchetati. Acestia nu sunt penali cum erau catalogati penali de-ai mei care aveau dreptul la o judecata normala, corecta.



Eu ma intreb ce ar fi fost daca oricare din colegii mei ar fi fost in aceeasi situatie. Ori se aplica masura pentru toata lumea, ori nu.

Pe de alta parte, hai sa ne intelegem. Nu am sa inteleg niciodata de ce sa reprezinte Kovesi aceasta tara? De ce e frecventabila dupa ce a semnat protocoale care au condus la abuzuri uluitoare in aceasta tara? Inca o data, sunt partizanul infaptuirii justitiei in parametri constitutionali si fara abuzuri si cu egala masura pentru toata lumea", a declarat Mihai Fifor, potrivit Digi24.