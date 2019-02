"Nu pot exista pasi inapoi in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei. Nu poate exista nicio amnistie pentru politicienii corupti care au fost condamnati in justitie.

Am fost destul de brutal cu romanii in aceste aspecte si voi continua sa fiu limpede in aceasta privinta. Cred ca in lupta impotriva coruptiei, in viziunea mea, doamna Kovesi a facut o treaba excelenta de-a lungul anilor si este un procuror foarte bun. Pot depune marturie ca am vazut la treaba si cred ca este un procuror excelent. A facut o treaba foarte curajoasa in Romania", a spus Timmermans, potrivit Hotnews.ro.



“There can be no relenting in the fight against corruption in Romania”.

The VP of the European Commission, Frans Timmermans, praised the fired Romanian corruption prosecutor and said that the fight against corruption will continue. https://t.co/CsRNv2wjw8 pic.twitter.com/334UsoQNhD